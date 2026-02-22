上田市で21日に発生した山林火災は、22日正午に鎮圧となりました。上田市西内の鹿教湯温泉近くの山林では、22日も上空と地上から消火活動が行われました。21日午後4時ごろ、「住宅から炎が見える」と近所の人から消防に通報がありました。たき火が燃え広がったものとみられ、住宅2棟と近くの山林を焼きました。出火から約20時間がたった22日正午にようやく鎮圧となりました。山林火災があった上田地域には林野火災注意報が出ていま