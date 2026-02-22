今月いっぱいで定年を迎える佐々木晶三師（70）は、ラストG1・フェブラリーSにラムジェットを送り出したが8着。スタートで大きく出遅れ、直線では最後方から末脚を伸ばしたが及ばなかった。ゴール後に鞍上の三浦が下馬。状態が心配されたが、大事には至らなかった。佐々木師は「右トモをひねったらしい。スコーンと抜ける感じでゲートを出て、ずっと腰が入ってこない感じで。皇成も半信半疑だったみたい。それで良く8着に来た