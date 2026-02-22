エース57号機でパワフルV――。ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第3戦スカパー！・JLC杯」は22日、12Rで優勝戦を行い、田中駿兵（23＝徳島）が銘柄機を駆りイン逃げ快勝。昨年12月3日の住之江ルーキーシリーズ第22戦以来となる、自身2回目の優勝を達成した。尼崎では初優出での初優勝となる。2着は3コース捲り差しの若林義人。谷口丞が自身初準優→初優出で3着と大健闘した。レース間特訓から意欲的に仕掛けた4カド竹間