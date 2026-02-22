自民党の小野寺五典税制調査会長は２２日のフジテレビ番組で、米国のトランプ大統領が各国・地域に課す新たな追加関税を１０％から１５％へと変更したことに対し、「正直に言うとむちゃくちゃだ」と述べた。企業の投資計画には予見性が必要だとして、急激な方針転換への不安から「ますます米国離れが進むのではないか」と懸念を示した。小野寺氏は、トランプ政権の「相互関税」などが米連邦最高裁判所から違法とされたことを受