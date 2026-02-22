歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。3月1日に水戸市民会館で開催されるライブに向けたリハーサルの様子を公開しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子出産を経てステージ復帰へ「久しぶりにマイクを持って歌ったら幸せすぎました」水戸ライブに向けリハーサルを報告中川さんは投稿で「3/1水戸ライブのリハーサルもはじまりました！果たして歌えるか、身体動くのか」と不安を吐露する一方、「