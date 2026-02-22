22日は全国的にいっそう気温が上がりました。九州で2026年初めての夏日になるなど、各地で2月としては記録的な暖かさになる中、連休中日を満喫する人たちでにぎわっています。最高気温が20度近くまで上がり、4月下旬並の暖かさだった長野市。善光寺には多くの観光客が参拝に訪れ、参道は人でぎっしり。半袖姿の人もいました。栃木から来た半袖姿の参拝客：ちょうどいい。めっちゃ最高。22日は熊本・八代市で25.8度を観測するなど、