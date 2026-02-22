新潟・佐渡市で22日、小屋を焼く火事があり、1人の遺体が発見されました。火災があったのは佐渡市小倉の住宅敷地内にある小屋です。警察と消防によりますと、22日午後3時ごろ「家が燃えています」と近隣住民から消防に通報がありました。消防車8台が出動し、約1時間後に鎮火しましたが、小屋は全焼し、近くから性別不明の1人の遺体が発見されました。この火災の後、敷地内の住宅に住む92歳の男性と連絡が取れていないということで