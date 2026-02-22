ミラノ・コルティナオリンピックは大会１６日目。スピードスケートの女子マススタートが行われ、高崎健康福祉大学出身の佐藤綾乃選手がオリンピック最後のレースに臨みました。 今大会を最後のオリンピックと表明している佐藤選手。自身にとって３種目目、最後となる女子マススタートに出場しました。 準決勝の第１組を首位で突破し、佐藤選手は１番のヘルメットで決勝のレースに臨みます。