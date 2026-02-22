館林市の自宅で生後１カ月の次男を死亡させたとして、殺人の疑いで逮捕されたバングラデシュ国籍の母親の身柄が２２日、前橋地方検察庁に送られました。 殺人の疑いで送検されたのは、館林市近藤町の無職でバングラデシュ国籍のアクタル・ルーナ容疑者（３５）です。 警察によりますと、アクタル容疑者は２０日の午前７時から午後１時ごろまでの間に、自宅で生後１カ月の次男ホセイン・アリ・ファハドちゃんを湯水に沈める