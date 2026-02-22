陸上の日本選手権クロスカントリーが２１日、福岡県で行われ、ＳＵＢＡＲＵの三浦龍司選手が大会２連覇を達成しました アジア大会も兼ねて行われた日本選手権クロスカントリー。男子１０キロに出場したＳＵＢＡＲＵの三浦龍司選手は最後の直線でギアを上げ、トップの２９分２０秒でゴール。大会２連覇を達成しました。 三浦選手は「良さを生かしてスパートできた。毎年練習の成果を確認できる大会」とレ