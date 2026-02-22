前橋競輪場の中に子どもの遊べるエリアが設置され、２２日にオープンしました。 日本トーターグリーンドーム前橋の４階に設けられたキッズスペース「わくわくドームランド」。 「天気や気温に関係なく、子どもたちが体を動かせる場所がほしい」という市民の声を受け、前橋市が前橋競輪の運営などを行っている日本トーターの協力のもと開設しました。 休憩室として使われ