◇プロ野球 オープン戦 巨人3-0中日(22日、沖縄・北谷町)新加入の巨人・則本昂大投手が、中日とのオープン戦に先発。2回を投げ無失点と躍動しました。則本選手は初回、先頭の岡林勇希選手をショートフライに抑えると、続く田中幹也選手、上林誠知選手を連続三振。初回を三者凡退とすると、2回も中軸との対戦で三者凡退に。2回20球、2奪三振、被安打0、無失点という内容で降板しました。この日の投球については「まだまだ理想ではな