22日午後、九州北部地方で「春一番が吹いた」と気象台が発表しました。強い南風で気温も上がり、熊本県では2月には異例の「夏日」となりました。 南よりの風が強まったことで熊本県内は気温が上がり、最高気温は八代市で25.8℃甲佐町で25．5℃と 2月の観測史上最高を記録しました。 熊本県で2月に「夏日」を観測したのは2004年以来22年ぶりです。 熊本市でも気温が23．4℃まで上がり、4月下旬並の暖かさとなりました。 県内は