１９９５年に映画「ＬｏｖｅＬｅｔｔｅｒ」（岩井俊二監督）で女優デビューを果たし、ドラマ「白線流し」（９６年）でヒロインを務めた女優・酒井美紀が２２日、自身のＸで４８歳の誕生日に寄せられた多くの祝福に感謝をつづった。Ｘで「昨日４８歳になりました。舞台公演もあり皆からお祝いしてもらい、さらにファンの皆様からお祝いメッセージも届いていて、めちゃくちゃハッピーでした」と感謝し、「孔子の論語でいう『不