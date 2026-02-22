3人一組で囲碁の腕を競う大会が熊本市で開かれ、小学生から高齢者まで真剣勝負の対局に挑みました。 この囲碁の大会「つるりん杯」は、鶴山淳志（つるやま・あつし）八段と、林漢傑（リン・カンケツ）八段の2人のプロ棋士が主催する団体戦です。 「うれしいです びっくり! 我々が思っていた以上の人が集まってくれた。みなさんの大会という感じです」（大会を主催した 鶴山淳志八段/林漢傑八段） 過去３回は東京で開