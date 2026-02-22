フィギュアスケート女子フリーの演技を終えたアデリア・ペトロシャン＝19日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ五輪に出場したロシア勢はわずか13人で、200人以上が出場した4年前から選手、メダルともに大幅に減り影が薄まった。ウクライナはメダルなしで終わったものの、ロシアの侵攻を受ける中で前回大会を上回る46人の選手を送り出し、ウクライナ・オリンピック委員会のフトツァイト会長は「成果」だと強調した。