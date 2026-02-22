前中日監督の立浪和義氏（56）が21日深夜に放送されたフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45、この日は深夜0・45）に生出演。2大会連続でWBCメンバーに選出された中日・高橋宏斗投手（23）を叱咤するVTRがオンエアされた。立浪氏は宮崎で行われている侍ジャパンの事前合宿を取材してから東京に行き、番組に生出演。VTRのなかで立浪氏はブルペンを最初に訪ね、井端弘和監督（50）の隣で投手陣をチェックした。