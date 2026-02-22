歌手今井美樹（６２）が２１日、日本テレビ「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」に出演した。ショート髪に白シャツ＆黒パンツのスタイリッシュなコーデで登場。透き通った歌声で「ＰＩＥＣＥＯＦＭＹＷＩＳＨ」「青空とオスカー・ピーターソン」などを披露した。歌唱時には白Ｔシャツの若々しい姿も。ネットでも話題となり「今井美樹さん、６２歳なんだびっくりする」「６２歳にはとても見えない。ずっと綺麗だね」「声きれい