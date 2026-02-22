田浦梅の里で見頃を迎えている梅の花。来園者は急な階段をゆっくり歩きながら眺めていた＝２２日、横須賀市田浦泉町三浦半島唯一の梅林「田浦梅の里」（横須賀市田浦泉町）で、梅の花が見頃を迎えている。ほのかな甘い香りが一帯を包み、訪れた人たちに春の訪れを告げている。同所の梅は１９３４年、皇太子さま（現在の上皇さま）の誕生を記念して地元有志が約７００本を植樹したのが始まりとされる。現在は横須賀港を見下ろせ