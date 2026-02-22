ミラノ・コルティナ五輪スノーボードの男女ビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）のメダリスト５人が２２日、成田空港に帰国した。男子ＢＡ金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）、ＳＳ銀メダルの長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）、女子ＢＡ金メダル、ＳＳ銅メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、ＳＳ金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）は約２００人のファンに迎えら