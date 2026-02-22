新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２２日大阪大会で、ミスティコ＆マスカラ・ドラダがフトゥーロ＆バリエンテ・ジュニアとのタッグトーナメント準決勝に快勝。アベルノ＆マグヌスとの決勝戦（２４日、大阪）に駒を進めた。ミスティコとドラダの「スカイチーム」は、華麗な空中殺法で試合の主導権を握る。終盤にはドラダがダブルのトラースキックを浴びて窮地に陥るも、ミスティ