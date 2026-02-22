◆オープン戦広島７―１日本ハム（２２日・名護）日本ハムのドラフト５位ルーキー・藤森海斗捕手（明徳義塾）が、０８年中田翔以来となる、チームのオープン戦初戦での高卒ルーキー初安打をマークした。３回にレイエスの代走で出場。６回に迎えた初打席は二ゴロに終わったが、８回先頭で迎えた第２打席で本領を発揮した。見逃し２球で簡単に追い込まれたが、ファウル、ボール、ファウル、ボールとカウントを整え、７球目のカ