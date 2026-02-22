日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２２日、この日閉会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪の閉幕前記者会見をミラノ市内で開いた。伊東秀仁団長は、過去最多２４個のメダルを獲得した日本選手団の活躍に「過去最高、過去最多のメダル獲得を目標に掲げたが、金メダルは自国開催の（９８年）長野大会と並び、国外開催では最多の５個。合計２４個のメダル、入賞数も４８で過去最多。通算１００個目のメダルもこの大会で達成すること