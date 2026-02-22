きょう2月22日はニャン・ニャン・ニャンの語呂合わせで「猫の日」です。がありました。 鹿児島市の仙巌園には全国でも珍しい猫を祀った神社「猫神社」があります。 およそ430年前、17代島津義弘が朝鮮出兵の際、猫の目の瞳孔の開き具合で時間を知るために、連れていった7匹のうち無事、鹿児島に戻った2匹がまつられています。 22日は、北海道や神奈川など直接訪れることができない飼い主を含め、101匹の猫たちの健康を祈りまし