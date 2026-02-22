北朝鮮による拉致問題解決への協力を呼びかけようと、鹿児島県内の高校生が被害者家族とともに、イベントで署名活動を行いました。 署名を集めたのは、拉致問題解決に向けて啓発活動に取り組む高校生たちです。 県内55の高校からおよそ800人が参加する「てゲてゲハイスクールフェスティバル」に初めてブースを出し、1978年、北朝鮮に拉致された市川修一さんの兄・健一さんとともに早期解決を訴えました。 （川内高