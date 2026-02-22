鹿児島ユナイテッドFCは22日、ホームで山口と対戦し、勝利しました。 雷雨の影響で、1時間遅れのキックオフとなった一戦。ユナイテッドは前半、再三相手ゴールに迫ります。前半だけで9本のシュートを放つも、ネットを揺らせず、0対0で折り返します。 試合が動いたのは後半15分、相手のパスの乱れから福田がシュート。 福田の2試合連続ゴールで先制したユナイテッド。最後までこの1点を守り切り、