秋田朝日放送 ２２日の秋田県内は多くのところで最高気温が４月並みとなり、由利本荘市などでは５月上旬並みまで上がりました。 ２２日の県内は高気圧に覆われて広い範囲で晴れました。北秋田市の森吉山では青空が見える中多くの人がこの時期ならではの樹氷を楽しんでいました。 各地の午後４時時点の最高気温は由利本荘市本荘で１７．８℃、秋田市は１７．６℃と５月上旬並みまで上がりました。また、このほかの地点でも