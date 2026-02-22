◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す侍ジャパンは22日、ソフトバンクとの壮行試合に13―3で快勝した。今合宿初の対外試合は雨が強まったため7回表終了後に降雨コールド。井端弘和監督（50）は試合前にチームに合流したロッキーズの菅野智之投手（36）とエンゼルスの菊池雄星（34）について言及した。井端監督はメジャー