気象庁は九州北部と中国、四国地方で「春一番」が吹いたと発表しました。【映像】鳥取・米子空港の様子発達する低気圧に向かう南よりの風が全国的に強まっています。午後3時までの最大瞬間風速は福岡で14.2メートル、鳥取で17.9メートル、徳島で13.2メートルなどとなっています。この南風が気温を押し上げ、福岡で23.4℃と5月上旬並みの暖かさとなっています。（ANNニュース）