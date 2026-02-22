卓球の「シンガポール・スマッシュ2026」は22日、男子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング7位の松島輝空（木下グループ）は、同143位のアイザック・クエク（シンガポール）と対戦する。 ■張本智に次ぐ存在に定着 松島は昨年「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」を制するなど、シーズン終盤に世界ランキングを1桁へと押し上げた。さらに、今年の全日本選手権ではシングルス連覇を達成。日本