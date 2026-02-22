22日の熊本県内は、南からあたたかい空気が流れ込んだ影響で気温が上昇し、八代市など5つの地点で2月の観測史上最高気温を記録しました。 22日の熊本県内は、南からの暖かい風と、午前中の日差しの影響で気温が上昇し、熊本市では平年を10度上回る、最高気温23.4度を記録するなど、全域で今年最高の気温となりました。また、八代市では正午前に25.8度、甲佐町でも25.5度と、国内で最も高い気温となり、県内5つの地点で2月の観測