俳優の中条あやみさんが自身のインスタグラムを更新。２月４日に29歳の誕生日を迎え、バースデーショットを報告しました。投稿では、現在の美しい姿を捉えた多数の写真とともに、貴重な幼少期の写真も公開され、大きな話題を呼んでいます。 【写真を見る】【 中条あやみ 】29歳のバースデーショット公開「沢山お祝いしてもらったあれこれをてんこもり」「誕生祝ショット」と「貴重な幼少期ショット」を公開公開された幼少