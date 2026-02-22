政府は２２日、松江市で開かれた島根県など主催の「竹島の日」記念式典に、政府代表として古川直季・内閣府政務官を出席させた。政務官出席は１４年連続で、高市首相が就任前に言及した閣僚派遣は見送った。竹島を不法占拠する韓国に抗議の意を示しつつ、抑制的な対応にとどめ、引き続き日韓の連携強化を目指す。古川氏は式典で「竹島は歴史的にも国際法上も、明らかに我が国固有の領土だ。外交努力で平和的に紛争を解決する」