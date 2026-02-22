昨年11月1日にスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の生配信が21日に行われ、お笑いコンビ「さまぁ〜ず」が登場した。さまぁ〜ずが登場したのは、ユーザー参加型の大喜利大会「お笑い帝国大学（OIU）」。出演を終えた三村マサカズ、大竹一樹のインタビュー動画がDOWNTOWN＋の公式Xに投稿され、大竹は「最初90分くらい(の収録)と聞いていて、結構大変だなと思ったけど、意外とあっとい