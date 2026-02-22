朝から大行列ができていた。暖かくなってきた東京競馬場で開門と同時にお客さんが殺到。お目当ては、チャンネル登録者数１９０万人を誇る大人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ＳＵＳＵＲＵさん（３３）が、今月２２日までの期間限定で出店したラーメン店「北ノ醤油チーホー」だった。「毎日ラーメン健康生活」をスローガンに、ラーメン店のレビュー動画を毎日更新し、人気を博している。そんなラーメン界のレジェンドが、初めて作ったしょ