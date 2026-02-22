ミラノ・コルティナ五輪は、フィギュアスケートもフィナーレを迎えた。エキシビションでりくりゅうペアや17歳の中井亜美選手が魅了。坂本花織選手（25）はオリンピックに別れを告げた。激闘を終えたスケーターたちが一夜限りのスペシャルステージでファンを魅了。女子シングルの金メダリスト、アリサ・リウがキュートな演技を見せると、初出場ながら銅メダルを獲得した中井亜美は若さ溢れる演技を披露。そしてリンクに寝そべり足を