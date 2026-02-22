お笑いコンビ矢野兵動の兵動大樹（55）、カンテレの藤本景子アナウンサー（48）、落語家笑福亭大智（47）、お笑いコンビ、くるくるコミック荻野晋吾（48）、女性ピン芸人の山下（28）からなる「チーム兵動」が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2025」に参加。藤本アナ、荻野、山下は完走したが、兵動と大智はリタイアとなった。兵動は一昨年が35キロ手前、昨年は16・5キロ地点でリタイア。今年は月に100キロ以上の走り込みを