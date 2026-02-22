◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・山川穂高内野手が、侍ジャパン相手に先制打を放ってスタンドを沸かせた。２３年ＷＢＣでは日本代表として世界一に貢献した大砲。「今日はお客さんも入って、ジャパンが相手で大事な初戦だと思う。そういうところでいい緊張感があって良かった」と、振り返った。「５