プチプラコスメの【excel （エクセル）】から、大人の日常を格上げしてくれそうな春の新作が登場しました。定番で販売されていたアイシャドウのリニューアル版と、春らしさを感じられる新作リップグロスは、どちらも洗練された大人のメイクにぴったり。コスメ好きはもちろん、普段そこまで凝ったメイクはしないという人でも、試したくなりそうな新作をぜひチェックしてみて！ 待望のリニューアルで粉質が進化！