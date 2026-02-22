◆オープン戦ヤクルト１ー１２阪神（２２日・浦添）ドラフト４位左腕の増居翔太投手（トヨタ自動車）が実戦初登板を果たすも２回で被安打６、３失点とほろ苦いデビューとなった。４回から登板し、２死一塁では熊谷を内角低めへの１３８キロ速球で見逃し三振に仕留めたが、５回は３連打を含め５安打を許して３失点。打者を追い込んでから痛打を浴びる場面もあり「甘いボールとかこちらの投げミスは見逃してくれない」とレベル