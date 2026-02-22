１９日、敦煌夜市で秦腔「探窯」を演じる役者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月22日】中国甘粛省敦煌市で伝統演劇「秦腔（しんこう）」の公演が行われている。春節（旧正月）連休期間中、「花亭相会」「探窯」などの演目が披露され、新春に華やぎを添えている。１９日、敦煌夜市で秦腔「探窯」を演じる役者。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）