「TEAMJAPANミラノ・コルティナ2026記者会見」が22日、ミラノ市内のメインプレスセンターで行われた。会見に出席した伊東秀仁団長は「本日、閉会式を迎える。競技においては、過去最高、過去最多のメダル獲得を目標に掲げた。金メダルは過去最高の5個。冬季通算100個目のメダルを達成することができた。選手に感謝の気持ちでいっぱい」などと称えた。対策を徹底している選手らに対する誹謗中傷に関しては、中間会見で「