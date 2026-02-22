◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節広島2―1C大阪（2026年2月22日ヨドコウ桜スタジアム）広島は後半10分にFWジャーメイン良（30）のミドル弾で先制するなど、試合を支配し続けていたが、後半アディショナルタイム5分にC大阪・FW櫻川ソロモン（24）にオーバーヘッド弾を決められて追いつかれるまさかの展開。しかし、その2分後の追加タイム7分にボックス内に入り込んでいたMF東俊希（25）が相手DFに当