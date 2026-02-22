ミラノ・コルティナ五輪で計６個のメダルを獲得したスノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表が２２日、成田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーに居合わせた一般客やファン２００人に出迎えられ、「おめでとう」などと祝福を受けた。男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は「（大勢の出迎えに）ビックリしたが、人が集まってくれるのはありがたい」と声を弾ませ、女子ビッグ