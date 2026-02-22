山形市で東北で初めてとなるサイバー分野の技能・知識を競う大会が２２日開かれました。 【写真を見る】学生が模擬捜査！サイバーパトローラーの人材育成へ東北初のサイバー分野の技能・知識を競う大会が開かれる 「サイバーチャレンジカップスタートします」サイバー分野での専門知識や技術をもつ人材の重要性が年々高まる中、開かれた今大会。 参加したのは、県警が協力を依