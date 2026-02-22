三連休中日の２２日、県内は各地で気温が上がり、季節外れの暖かさとなりました。山形市の蔵王温泉スキー場では、多くのスキー客でにぎわいました。 【写真を見る】「暑い！汗だくです」蔵王温泉スキー場３連休で約２万人のスキーヤー来場！県内は季節外れの暑さに！５月上旬並みになった地域も 青空が広がり、ポカポカ陽気となった２２日。山形市蔵王温泉スキー場のゲレンデでは、朝からリ