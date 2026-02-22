明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第3節が22日に行われ、セレッソ大阪とサンフレッチェ広島が対戦した。C大阪は“大阪ダービー”となった開幕節、ガンバ大阪とのゲームをPK戦の末に落としたが、前節は敵地でアビスパ福岡を2−0で下し、今季初勝利を手にしていた。一方、広島は開幕節で昇格組のV・ファーレン長崎を3−1で下すと、第2節ではファジアーノ岡山をPK戦で撃破。バルトシュ・ガウル新監督の下、現在はAFC