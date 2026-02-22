坂本も豪快にアーチを放った（C）産経新聞社侍ジャパンは2月22日、ソフトバンクと宮崎のひなたサンマリンスタジアムでWBC壮行試合を行い、13−3（7回表終了時雨天コールド）と大勝。昨年覇者の阪神勢の勢いが目立った。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る侍ジャパンとして初の実戦の場とあって各選手の仕上がり具合が注目された中、勢いを示したのは阪神の選手たちだった