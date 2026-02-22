22日の石川県内は、七尾や金沢で20度を超えるなど、各地で4月中旬から5月中旬並みまで気温が上がり、今年一番の暖かさとなりました。石川県内は南から暖かい空気が流れ込んだ影響で、最高気温は七尾で21.1度金沢で20.9度、羽咋と小松で20.6度など、6つの観測地点で20度を超え、今年一番の暖かさとなりました。◇金沢の観光地・東山地区を訪れた女性は…「本当は私服で来る予定だったが、暖かいので、着物にしようとなって、2人で着