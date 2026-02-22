※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。 江戸の芝居街で起きた仇討ちの真相を巡る物語『木挽町のあだ討ち』（2023年）が山本周五郎賞＆直木賞をＷ受賞し、ブレイクを遂げた歴史時代小説作家の永井紗耶子。同作は昨年4月に歌舞伎化され、実写映画化作品も2月27日より公開予定だ。メディア対応もどっと増え多忙な日々を送ってきたはずだが、むしろ執筆ペースは上がっている。「書きたいものがありすぎるん